В Забайкальском крае автобус с вахтовиками врезался в фуру, один человек не выжил

МВД: на трассе Чита — Хабаровск автобус с вахтовиками столкнулся с грузовиком

На федеральной трассе Чита — Хабаровск произошло столкновение автобуса с вахтовиками с большегрузным автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал УМВД России по Забайкальскому краю.

По предварительной информации, фура после поломки остановилась на 728-м километре. Ехавший в Амурскую область автобус Yutong с рабочими врезался в нее, несмотря на установленные водителем грузовика предупреждающие знаки.

Двух пострадавших отправили в больницу, одного из них спасти не удалось.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают причины и обстоятельства аварии.

14 января сообщалось, что в Минусинске Красноярского края произошло ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля, в результате которого один человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

8 января один человек получил несовместимые с жизнью травмы в результате аварии с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля в Корткеросском районе республики Коми.

Ранее в Москве при столкновении трамвая и электробуса пострадал человек.