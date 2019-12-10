Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран «нормандской четверки» у членов делегации «сдали нервы».

«Кое-кто позволял себе лишнее», — сказал Аваков.

В частности, по его словам «психанул» помощник президента России Владислав Сурков. Он даже бросил бумаги «на стол или на пол», отметил Аваков.

Инцидент, по словам Авакова, произошел во время обсуждения вопроса разведения сил в Донбассе. В ходе обсуждений украинской сторона не согласилась разводить войска по всей линии соприкосновения. Сурков, по словам Авакова, заявил, что такая позиция не соответствует предыдущим договоренностям.

Первый за три года саммит лидеров стран «Нормандской четверки» состоялся 9 декабря во французской столице. Аваков входил в состав украинской делегации.

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