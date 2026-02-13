Москвич украл цветы для свидания и пытался сбежать от полиции через окно

В Осташкове 37-летний житель Москвы украл из цветочного магазина букет роз, показав продавцу поддельный скриншот перевода. Об этом сообщает УМВД Тверской области.

Инцидент произошел в Осташкове, куда мужчина приехал к возлюбленной. В цветочном магазине он выбрал букет и сделал вид, что оплатил его телефоном, продемонстрировав флористу поддельный скриншот об оплате. Продавец заметила обман и вызвала полицию.

Стражи порядка по камерам проследили путь злоумышленника, он находился в съемной квартире. При задержании подозреваемый попытался уйти от оперативников через окно, но маневр не помог. Мужчину доставили в отдел, где он полностью признал вину и возместил стоимость букета. Возбуждено уголовное дело о грабеже, фигуранту может грозить до четырех лет лишения свободы.

До этого в Подмосковье мужчина украл 20 пачек масла и спрятал их в штанах. 38-летний мужчина признал вину и рассказал, что совершил кражу для последующей перепродажи. Выяснилось, что он уже был судим за аналогичное преступление.

Ранее россиянин украл невкусный арбуз и бензопилой разгромил палатку продавца.