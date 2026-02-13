Размер шрифта
В Италии назвали недопуск россиян к соревнованиям возмутительным

Итальянский политик Тоскано возмутился недопуском россиян к соревнованиям
РИА Новости

Итальянский политик Франческо Тоскано прокомментировал недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям, передает РИА Новости.

«Мы считаем возмутительным исключение россиян из международных спортивных соревнований, это бессмысленная дискриминация», — сказал Тоскано.

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-д'Ампеццо — на площади Анджело Дибона. Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия.

Ранее глава УАФ Андрей Шевченко попросил представителей ФИФА не допускать Россию на турниры.
 
