США могут отправить небольшую партию топлива на Кубу на фоне пошлин

США рассматривают возможность отправки небольшого количества топлива на Кубу. Об этом сообщил журнал The Economist со ссылкой на источники.

По данным издания, США могут отправить на Кубу небольшой объем газа для поддержания работы водопроводной инфраструктуры. Economist отмечает, что госсекретарь США Марко Рубио стал в Белом доме одной из ключевых фигур, оказывающих давление на Кубу.

29 января президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах из-за якобы исходящей от Кубы угрозы национальной безопасности. В ответ на это кубинские власти на следующий день также приняли решение ввести чрезвычайное положение на острове, обозначив его как меру «в связи с экстремальной угрозой» со стороны Вашингтона. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что опасность, исходящая из США, «в значительной степени обусловлена деятельностью «антикубинского неофашистского правого крыла».

Спустя два дня Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из стран, осуществляющих поставки нефти на Кубу.

Ранее папа Римский призвал не допустить страданий кубинцев.