Ким Чен Ын может поменять отношение к Трампу из-за его неуместных комментариев

Северокорейский лидер Ким Чен Ын может перестать доброжелательно относиться к американскому коллеге Дональду Трампу после его высказываний. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника.

По его словам, все чаще Трамп неуместно высказывается и, если он продолжит делать «опасные» комментарии, то мнение Ким Чен Ына о нем изменится.

«Нам больше нечего терять», — заключил чиновник.

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