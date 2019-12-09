Разговор Путина с Зеленским состоится после саммита в «нормандском формате»

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков рассказал, что встреча президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским состоится после переговоров в «нормандском формате». Об этом пишет ТАСС.

Он сказал, что соответствующая договоренность уже есть.

По словам Ушакова, многое будет зависеть от формата, который предложат организаторы саммита. Однако длительность встречи определят сами собеседники, поскольку ограничений по времени нет.

Говоря о темах, которые могут затронуть главы государств, помощник подчеркнул, что на первом месте в повестке находится вопрос выполнения минских соглашений.

Саммит состоится в Париже 9 декабря. В нем примут участие Путин, Зеленский, а также глава Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель. Стоит отметить, что после него лидеры впервые пообщаются в живую. До этого они четыре раза созванивались — в июле, августе, сентябре и ноябре.

Ранее стало известно Зеленский намерен лично встретиться с Путиным в Париже.