Советник Трампа назвал причину освобождения студента из Ирана

Советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что власти Ирана согласились освободить американского студента из-за оказанного Вашингтоном давления, передает РИА «Новости».

Он добавил, что давление, а также санкционная политика не будут ослаблены, пока Иран не окажется от ядерной программы.

Также он отметил, что Трамп хотел бы «сесть и поговорить» с иранской стороной по всему спектру вопросов.

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