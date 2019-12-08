Трамп заявил о «хороших отношениях» с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп считает, что отношения между ним и главой КНДР Ким Чен Ыном являются хорошими. Об этом сообщает РИА «Новости».
Американский лидер отметил, что последние три года хорошо ладил с лидером Северной Кореи.
«У меня очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Думаю, мы оба хотим, чтобы так и продолжалось», — подчеркнул Трамп.
При этом он заявил о наличии «определенной враждебности» со стороны КНДР.
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