Трамп заявил о «хороших отношениях» с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп считает, что отношения между ним и главой КНДР Ким Чен Ыном являются хорошими. Об этом сообщает РИА «Новости».

Американский лидер отметил, что последние три года хорошо ладил с лидером Северной Кореи.

«У меня очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Думаю, мы оба хотим, чтобы так и продолжалось», — подчеркнул Трамп.

При этом он заявил о наличии «определенной враждебности» со стороны КНДР.

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