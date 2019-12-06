МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа
В российском МИД заявили, что Москва ответит на новые санкции США против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление ведомства.
Как отметили в министерстве, американская сторона инициировала санкции не с целью борьбы с преступностью, а для проведения очередных пропагандистских атак в отношении России.
«Вместо развития нормального сотрудничества, в том числе в правоохранительной сфере, некоторые вашингтонские политики изо всех сил стараются очернить Россию, продолжая разрушать двусторонние отношения, — говорится в заявлении ведомства.
В МИД подчеркнули, что такие действия США «не останутся без ответа».
Ранее американская сторона ввела новые санкции против России. Под них попали семь российских компаний и 17 физических лиц.
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