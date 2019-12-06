В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о встрече Зеленского с Путиным

В Госдуме считают, что совет бывшего президента Украины Петра Порошенко действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не встречаться наедине с президентом России Владимиром Путиным является проекцией страхов Порошенко. Об этом сообщает RT со ссылкой на депутата ГД от Севастополя Дмитрия Белика.

Парламентарий считает, что Порошенко проецирует свои страхи на Зеленского из-за того, «сам не в состоянии выполнять ни данные обещания, ни ответить за поставленную собственной рукой подпись».

Депутат считает, что за пять лет со дня подписания минских соглашений бывший президент Украины пытался всячески препятствовать выполнению пунктов документа.

Белик уверен, что «Украина ставит крест на прекращении конфликта в Донбассе» при невыполнении минских соглашений.

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