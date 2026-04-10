Первая леди США отвергла слухи о ее личных связях с Эпштейном

Мелания Трамп назвала ложью сообщения о связи с финансистом Джеффри Эпштейном
Первая леди США Мелания Трамп назвала ложью слухи о ее личных связях со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Ее заявление в ходе выступления Белого дома опубликовано на YouTube-канале резиденции американского лидера.

«Ложь, связывающая меня с позорным Джеффри Эпштейном, должна прекратиться сегодня же», — сказала супруга главы США в ходе выступления в Белом доме.

По ее словам, лица, распространяющие о ней ложь, лишены этических стандартов, скромности и уважения.

«Я не возражаю против их невежества, но я отвергаю их злонамеренные попытки опорочить мою репутацию. Я никогда не была в дружеских отношениях с Эпштейном», — подчеркнула Мелания Трамп.

До этого первая леди США обратилась к американскому конгрессу с призывом принять меры для полного раскрытия всех обстоятельств дела Эпштейна.

30 января министерство юстиции США завершило публикацию более 3 млн страниц документов, а также свыше 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. фотографий из досье Эпштейна, уличенного в сексуальных преступлениях, включая педофилию. В этих материалах упоминаются десятки имен членов королевских семей, известных государственных деятелей, бизнесменов, дипломатов, ученых из разных стран. В число знакомых финансиста входили, в частности, 42-й президент США Билл Клинтон и действующий глава страны Дональд Трамп.

Ранее отец Илона Маска заявил, что Эпштейн до сих пор жив.

 
