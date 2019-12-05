Посла Казахстана вызвали в МИД Украины после заявления Токаева о Крыме

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана в Киеве Самата Ордабаева после заявления президента республики Касым-Жомарта Токаева о Крыме. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что украинские дипломаты обеспокоены позицией главы Казахстана по поводу присоединения Крыма к России.

Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался считать воссоединение Крыма с Россией аннексией.

Крым вошел в состав российского государства после проведенного там в марте 2014 года референдума. Это произошло после государственного переворота на Украине в феврале того же года. Украинские власти по-прежнему считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.

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