Лукашенко заявил об «антибелорусском давлении» на Путина из близкого окружения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский президент Владимир Путин испытывает в настоящее время «жесточайшее антибелорусское давление» из близкого окружения, передает БелТА.

Об этом Лукашенко сказал в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания Беларуссии шестого и седьмого созывов.

«Сегодня на президента Путина давление жесточайшее. И притом уже из близкого окружения, антибелорусского», — сказал белорусский лидер.

Ранее глава белорусского государства также сообщил, что республика не собирается сдавать независимость и суверенитет страны, и никогда не войдет в состав любого другого государства, «даже братской России».

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