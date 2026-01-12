Размер шрифта
Названо число погибших сотрудников полиции в беспорядках в Иране

РИА Новости: свыше 500 человек погибли в беспорядках в Иране
Social media/Reuters

Свыше 500 человек погибли в беспорядках в Иране, среди них более 100 сотрудников полиции и Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силах безопасности республики.

По его словам, за пять дней также пострадали сотни гражданских.

Источник добавил, что беспорядки были зафиксированы в более чем 500 точках в 31 провинции республики.

Все это привело к «гибели большого числа людей, находившихся на улицах, в том числе женщин и детей, прохожих, владельцев магазинов, пассажиров общественного транспорта и самих участников акций».

28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

Ранее в Иране предупредили Трампа о последствиях в случае нападения.

