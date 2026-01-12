Размер шрифта
Экс-тренер сборной России назвал фаворита ЧМ-2026

Тренер Игнатьев назвал сборную Испании фаворитом ЧМ-2026
John Sibley/Reuters

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что сборная Испании является главным претендентом на трофей чемпионата мира 2026 года.

«Испания, конечно же, фаворит номер один. У них на всех этажах футбольного хозяйства все выстроено, начиная с юношей и заканчивая первой сборной. Они демонстрирует очень похожий набор действий на футбольном поле, комбинационный, атакующий. У них есть хорошие исполнители со всем знакомыми фамилиями. Другие фавориты? Хорошие игры были у Франции, Бразилии, Аргентины, могут удивить немцы и англичане. Если отберутся итальянцы, то тоже могут в плей-офф что-нибудь интерсное показать», — заявил Игнатьев.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в трех странах — США, Мексике и Канаде. В турнире примут участие 48 национальных сборных. Мундиаль стартует 11 июня, а финальный матч запланирован на 19 июля 2026 года.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Ранее Борис Игнатьев заявил, что расширение ЧМ-2026 может усложнить жизнь сборным.

