Производства о принудительном выселении возбудили в отношении дочери и внучки Долиной

Baza: из квартиры в Хамовниках принудительно выселят Долину, ее дочь и внучку
В Москве из квартиры в Хамовниках выселят не только певицу Ларису Долину, но и ее дочь и внучку. Об этом сообщает Baza.

Три соответствующих производства о принудительном выселении из квартиры возбудили в столице. Обе родственницы артистки прописаны в этом жилье. По данным Telegram-канала, вся семья должна покинуть квартиру в течение пяти дней.

Обращение в ФССП составила сторона покупательницы Полины Лурье. Более года назад Долина стала жертвой мошенников. Общаясь с ними, она продала квартиру за более чем 100 миллионов рублей, деньги отдала аферистам.

Позже певица хотела вернуть квартиру, но Верховный суд встал на сторону Лурье. Артистка, как сообщалось, несколько раз срывала сроки передачи ключей.

Известно, что Долина вместе с дочерью и внучкой отдыхает в Абу-Даби и, по данным СМИ, пробудет там до 20 января, следственно, передать ключи сможет только после возвращения.

Ранее на Долину подали жалобу в прокуратуру из-за ручья в Подмосковье.

