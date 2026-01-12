«Локомотив» возобновил переговоры по переходу своего игрока в ЦСКА

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, клуб продолжил переговоры с московским ЦСКА по поводу перехода капитана команды Дмитрия Баринова, передает пресс-служба «Локомотива».

«После прошедшего сегодня медицинского обследования команды «Локомотив» ПФК ЦСКА обратился с новым обращением о выкупе прав на Баринова, которое значительно превышает начальное предложение. В сложившейся ситуации «Локомотив» возобновил переговоры. Таким образом, клуб на данный момент принял решение не отправлять его на сборы с командой до разрешения ситуации по переговорам», — заявил Ульянов.

Ранее Дмитрий Баринов заявил, что клуб не предложил ему новый контракт.

29-летний Баринов в текущем сезоне отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 17-ти проведенных матчах Российской премьер-лиги. Капитан «железнодорожников» отверг предложения «Локомотива» о продлении контракта и должен летом перейти в московский ЦСКА на правах свободного агента. Однако сообщается, что клубы могут договориться о трансфере уже зимой. В то же время новый менеджмент «Локо» предпринимает попытки удержать важного игрока и подписать с ним новый контракт.

Ранее игрок ЦСКА заявил, что хочет видеть в команде капитана «Локомотива».