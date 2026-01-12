Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

«Локомотив» возобновил переговоры по переходу своего игрока в ЦСКА

«Локомотив» возобновил переговоры по переходу Баринова в ЦСКА
Александр Вильф/РИА Новости

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, клуб продолжил переговоры с московским ЦСКА по поводу перехода капитана команды Дмитрия Баринова, передает пресс-служба «Локомотива».

«После прошедшего сегодня медицинского обследования команды «Локомотив» ПФК ЦСКА обратился с новым обращением о выкупе прав на Баринова, которое значительно превышает начальное предложение. В сложившейся ситуации «Локомотив» возобновил переговоры. Таким образом, клуб на данный момент принял решение не отправлять его на сборы с командой до разрешения ситуации по переговорам», — заявил Ульянов.

Ранее Дмитрий Баринов заявил, что клуб не предложил ему новый контракт.

29-летний Баринов в текущем сезоне отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 17-ти проведенных матчах Российской премьер-лиги. Капитан «железнодорожников» отверг предложения «Локомотива» о продлении контракта и должен летом перейти в московский ЦСКА на правах свободного агента. Однако сообщается, что клубы могут договориться о трансфере уже зимой. В то же время новый менеджмент «Локо» предпринимает попытки удержать важного игрока и подписать с ним новый контракт.

Ранее игрок ЦСКА заявил, что хочет видеть в команде капитана «Локомотива».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27604117_rnd_0",
    "video_id": "record::c7f588a0-cff9-4b49-9d38-54fc7b8b91aa"
}
 
Теперь вы знаете
Главное — не удариться в паранойю. 7 фильмов, которые заставят сомневаться в реальности
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+