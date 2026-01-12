Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости политики

Шойгу поговорил по телефону с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана

Шойгу осудил новую попытку внешних сил вмешаться во внутренние дела Ирана
Алексей Никольский/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Лариджани осудил очередную попытку внешних сил вмешаться во внутренние дела страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза России.

Там рассказали, что Шойгу выразил соболезнования и заявил о готовности развивать двустороннее сотрудничество на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

В Совете безопасности РФ добавили, что стороны договорились продолжать контакты и координировать позиции в целях обеспечения безопасности.

11 января телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране. По данным журналистов, в последние дни хозяина Белого дома проинформировали о различных планах вмешательства — от возможных ударов до вариантов без боевых действий. В основе некоторых из них лежало использование силовых структур Тегерана для подавления протестов.

Протесты в Иране в связи с девальвацией национальной валюты начались 28 декабря.

Ранее в России рассказали, какой «незабываемый урок» Иран может преподнести США.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27604261_rnd_6",
    "video_id": "record::add59c7b-16a2-4a70-9365-b304f33c48a3"
}
 
Теперь вы знаете
Главное — не удариться в паранойю. 7 фильмов, которые заставят сомневаться в реальности
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+