Шойгу поговорил по телефону с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Лариджани осудил очередную попытку внешних сил вмешаться во внутренние дела страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза России.

Там рассказали, что Шойгу выразил соболезнования и заявил о готовности развивать двустороннее сотрудничество на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

В Совете безопасности РФ добавили, что стороны договорились продолжать контакты и координировать позиции в целях обеспечения безопасности.

11 января телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране. По данным журналистов, в последние дни хозяина Белого дома проинформировали о различных планах вмешательства — от возможных ударов до вариантов без боевых действий. В основе некоторых из них лежало использование силовых структур Тегерана для подавления протестов.

Протесты в Иране в связи с девальвацией национальной валюты начались 28 декабря.

