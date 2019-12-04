МИД Венгрии пригрозил недопуском Украины в НАТО
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Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал условие, без которого Украина не сможет войти в состав НАТО. Об этом сообщает Reuters.
Он отметил, что украинская сторона должна восстановить право на обучение на родном языке для венгерского меньшинства.
В противном случае, по словам Сийярто, Венгрия будет блокировать вступление Украины в НАТО.
В 2017 году президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, по котором весь процесс обучения в стране нужно перевести на украинский язык к 2020 году.
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