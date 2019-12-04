В МИД России пообещали принять комплекс мер в ответ на высылку двух дипломатов из ФРГ
МИД России ответило на заявление МИД ФРГ об объявлении персонами нон-грата двух работников российского посольства в Берлине. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные», — сказали в министерстве.
Также там добавили, что российская сторона вынуждена осуществить комплекс ответных мер.
До этого МИД Германии заявил об отправлении на родину двух сотрудников российского посольства из-за дела об убийстве гражданина Грузии.
В августе 2019 года неизвестный велосипедист застрелил мужчину в районе Берлина Моабит, он умер на месте. Немецкие СМИ сообщали, что убитый был уроженцем Чечни. Позже прокуратура Берлина заявила, что жертвой оказался гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили, по подозрению в его убийстве задержали россиянина.
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