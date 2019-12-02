Зеленский заявил, что ничего не выторговывал у Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что во время общения с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом он ничего не выторговывал у него, передает «Интерфакс».

Зеленский отметил, что таких разговоров с Трампом у них не было. Но он против того, чтобы американская сторона, являясь стратегическим партнером страны, блокировала какую-либо помощь, так как «Украина находится в состоянии войны».

«Я не хочу, чтобы мы вели себя как нищие», — добавил глава Украины.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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