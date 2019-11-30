В Госдуме отреагировали на план Apple изменить политику обозначения спорных границ
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал план Apple скорректировать свою политику обозначения спорных границ. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По его мнению, кто-то должен начать считать Крым российским.
«Дело не в том, что это будет Apple. Крым интегрирован в состав Российской Федерации, интегрирован не путем аннексии, а путем добровольного вхождения. История в разные этапы имела много таких примеров», — сказал Новиков.
Он добавил, что «на Западе не могут не считаться с реальностью», а Apple также при принятии решений руководствуется личными экономическими интересами.
Ранее Apple признала всю территорию Крыма российской.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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