В Ленобласть поступят машины с ручным управлением для поддержки участников СВО

Дрозденко: машины с ручным управлением поступят в Ленобласть для участников СВО

В кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников специальной военной операции (СВО) в Ленинградской области скоро поступит партия машин с ручным управлением. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает сайт Кремля.

«Хочу сказать спасибо огромное «Ростеху», в ближайшее время мы получим от них подарок — первую партию машин с ручным управлением для обучения категории В», — сказал глава региона.

Дрозденко добавил, что обучение управлению такими автомобилями будет проходить на базе кластера реабилитации участников СВО.

В ходе встречи Путин похвалил проект региона по сопровождению реабилитации участников спецоперации. Дрозденко рассказал главе государства, что в рамках инициативы российские военные получают помощь по протезированию, обучению и трудоустройству. По словам губернатора, такие кластеры располагаются по всей территории региона.

Ранее в России была выстроена система поддержки ветеранов СВО для успешной адаптации к гражданской жизни.