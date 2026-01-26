Белоголовцев вспомнил, как 4 часа пролежал на полу после инсульта

Актер Сергей Белоголовцев рассказал в шоу «Звезды сошлись», что инсульт его настиг в ванной.

Белоголовцев поскользнулся в ванной и упал на пятую точку. После этого артист потерял сознание и очнулся через четыре часа. В таком состоянии его нашла сестра и вызвала скорую.

Артист начал испытывать проблемы с левыми ногой и рукой после инсульта.

«Ну и лицо было немножко кривоватое. Зловещая улыбка, как я говорил», — рассказал актер.

Белоголовцев проходил ментальную, физическую и речевую реабилитацию после госпитализации. Сейчас он продолжает восстанавливаться и делает все для этого.

Ведущая программы посоветовала не лениться и продолжать двигаться.

«Это, пожалуй, самое сложное в реабилитационном процессе. Перестать себя жалеть, перестать нырять в эту депрессуху: «Всё, жизнь кончилась. В профессию не вернусь», — отметил Белоголовцев.

В августе 2024 года Белоголовцев перенес инсульт. А в декабре того же года Telegram-канал Mash сообщил, что актера экстренно прооперировали в Москве. По данным издания, 10 декабря Белоголовцев начал жаловаться на боли в подвздошной области во время реабилитации в клиническом центре после инсульта. 11 декабря актера госпитализировали с острым флегмонозным аппендицитом. Ему провели лапароскопию. Операция длилась 30 минут.

