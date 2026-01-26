Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

В Белом доме рассказали, кто докладывает Трампу о ходе переговоров по Украине

Левитт: Кушнер и Уиткофф информируют Трампа о ходе переговоров по Украине
Global Look Press

Президент США Дональд Трамп получает информацию о ходе переговоров по Украине от своего зятя Джареда Кушнера и спецпосланника Стивена Уиткоффа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга.

«И, конечно, его информируют его советники, а именно Джаред Кушнер и спецпосланник Уиткофф», — сказала она.

По словам Левитт, у Трампа на этой неделе не запланированы телефонные разговоры с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

26 января Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби должен состояться 1 февраля.

По итогам трехсторонних переговоров в ОАЭ президент Украины сообщил, что стороны обсуждали план из 20 пунктов и «проблемные вопросы», которых стало гораздо меньше. Однако позиция Киева по территориальному вопросу не изменилась, при том, что Кремль неоднократно называл основной именно эту тему. Какие выводы можно сделать после двухдневных контактов в ОАЭ и какую роль Штаты сыграли в переговорном процессе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии объяснили, почему Зеленский согласился на переговоры в Абу-Даби.
 
Теперь вы знаете
Тотальный контроль: когда работодатель имеет право следить за вами через гаджеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!