Культура

«Сердце болело»: в сеть попали кадры со съемок сериала, где младенца держат под дождем

В Китае раскритиковали авторов сериала, в котором младенца на съемках держали под дождем
Соцсети

Съемочную группу китайского мини-сериала раскритиковали за то, что во время съемок под проливной дождь попал младенец. Об этом сообщает South China Morning Post.

17 января китайская актриса Син Юнь рассказала, что в съемочной группе, с которой она работала в прошлом году, плохо обращались с маленьким ребенком.

В сеть попали кадры, на которых героиня Син, предпринимательница, видит мать и ребенка под дождем и предлагает им зонт и деньги.

По словам Син, ночь съемок была особенно холодной, а проливной дождь шел из специальной машины. Ребенок, которого несла другая актриса, долгое время находился под дождем без зонта — режиссер не позволил прикрыть его зонтиком.

«Младенец плакал так жалобно, что у меня сердце сердце болело. Я была по-настоящему зла и чувствовала себя беспомощной», — написала актриса.

Недавно защитники прав людей с аутизмом раскритиковали Барби с аутизмом.

Ранее известная ведущая сломала зуб в прямом эфире.
 
