Политика

Зеленский обновил состав СНБО

Зеленский включил в состав СНБО Шмыгаля и Федорова
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым обновил состав Совета национальной безопасности и обороны республики. Документ опубликован на сайте главы государства.

«В соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю: <...> утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины: Шмыгаля Дениса Анатольевича — Первого вице-премьер-министра Украины — Министра энергетики Украины; Федрова Михаила Альбертовича — Министра обороны Украины», — говорится в документе.

Из указа также следует, что из состава СНБО был выведен бывший председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк. Документ вступил в силу в день его опубликования.

В декабре прошлого гола Зеленский подписал указ, которым вывел бывшего главу администрации президента Украины Андрея Ермака из состава СНБО, а также из ставки шлавнокомандующего страны. Документ вступил в силу 5 декабря.

В ноябре украинский лидер принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

Ранее на Украине рассказали, что скрывается за кадровыми перестановками Зеленского.
 
