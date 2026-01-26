Размер шрифта
В Харькове после взрывов остановили движение поездов на двух ветках метро

Харьков обесточен после ракетного удара, остановлено движение поездов метро
Телеграм-канал «Подъём»

Ракетный удар нанесен по Харькову, также под удар беспилотников попал Индустриальный район. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

По данным издания «Страна.UA», город частично обесточен после взрывов. Жители города сообщают, что в ряде районов, помимо перебоев с электричеством, наблюдаются отключения воды и отопления. Там, где энергоснабжение сохраняется, фиксируются скачки напряжения.

Пресс-служба Харьковского метрополитена сообщила, что движение поездов временно приостановлено на двух из трех линий метро после серии взрывов.

24 января российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины и поразили завод по производству БПЛА, сообщило Минобороны РФ. По неподтвержденной информации, Вооруженные силы России задействовали сверхзвуковые ракеты Х-22, которые не применялись в зоне спецоперации с лета 2022 года. В результате удара в Киеве и Харькове произошел блэкаут — без электричества остались более 1,2 млн человек. Руководитель украинской энергокомпании ДТЭК утверждает, что страна близка к гуманитарной катастрофе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

16 января на Украине ввели режим ЧС в энергетике. В стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном минэнерго. Глава минэнерго страны Денис Шмыгаль сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях, в том числе в Верховной раде.

Ранее киевляне начали греться у костра из елок на фоне многодневного блэкаута.
 
