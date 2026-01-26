Размер шрифта
Наука

Ученые выявили неожиданную пользу мысленной синхронизации с другими людьми

TP: синхронизация мозга с другими людьми защищает психику от последствий травмы
Billion Photos/Shutterstock/FOTODOM

Способность мозга «настраиваться» на ритм другого человека может снижать риск развития тревоги, депрессии и посттравматического стрессового расстройства после пережитых экстремальных событий. К такому выводу пришли израильские ученые, обнаружившие, что люди с высокой межмозговой синхронизацией демонстрируют меньшую выраженность психических симптомов даже при сильном воздействии травмы. Работа опубликована в журнале Translational Psychiatry (TP).

Психологические последствия травматических событий — терактов, военных действий, угрозы жизни — проявляются у людей по-разному. Одни сталкиваются с длительными и тяжелыми расстройствами, другие сравнительно быстро восстанавливаются. Роль социальной поддержки в этом процессе хорошо известна, однако биологические механизмы, которые делают социальные связи «защитными», до сих пор оставались не до конца понятными.

Команда исследователей под руководством Одеда Майо из Хайфского университета решила изучить так называемую межмозговую синхронизацию — совпадение ритмов активности мозга у людей, которые взаимодействуют друг с другом. Этот феномен считается нейробиологическим маркером социальной вовлеченности и отражает, насколько хорошо собеседники улавливают и предсказывают реакции друг друга.

Уникальность работы заключалась в том, что у ученых уже были данные о мозговой активности участников, полученные задолго до травматических событий. В исследование вошли 98 взрослых, которые примерно за полтора года до начала вооруженного конфликта в Израиле участвовали в лабораторном эксперименте. Тогда их случайным образом объединяли в пары незнакомых людей и просили свободно пообщаться в течение пяти минут, параллельно регистрируя активность мозга с помощью функциональной ближней инфракрасной спектроскопии.

Затем исследователи вновь связались с этими людьми. Участники заполнили анкеты, в которых оценивалась степень их вовлеченности в опасные ситуации, а также стандартные психологические опросники, позволяющие выявить симптомы ПТСР, депрессии и общего психического неблагополучия.

Как и ожидалось, более высокий уровень пережитой угрозы в целом был связан с более выраженными психическими симптомами. Однако этот эффект оказался значительно слабее у тех участников, которые еще до травмы демонстрировали высокую межмозговую синхронизацию во время обычного разговора с незнакомцем. Иными словами, при сопоставимом уровне опасности такие люди психологически переносили стресс легче.

По словам Одеда Майо, результат указывает на возможный нейронный механизм устойчивости к стрессу: способность «чувствовать вместе с другим», разделять эмоциональное состояние и опыт, может формировать ощущение общности и снижать психологический урон от травмы. Примечательно, что эффект межмозговой синхронизации сохранялся даже с учетом субъективного ощущения социальной близости — то есть биологическая способность к согласованию с другим человеком оказалась самостоятельным фактором защиты.

Ранее ученые предупредили об опасном влиянии парацетамола на психику.
 
