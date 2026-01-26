Выявлена неожиданная опасность лишнего веса для мозга

Избыточная масса тела может быть прямой причиной развития сосудистой деменции, а ключевую роль в этом процессе играет повышенное артериальное давление. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие генетические и медицинские данные сотен тысяч человек. Работа опубликована в журнале The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM).

Связь ожирения с ухудшением когнитивных функций давно вызывала споры. Наблюдательные исследования часто давали противоречивые результаты: одни указывали на повышенный риск деменции у людей с лишним весом в среднем возрасте, другие — на возможный «защитный эффект» высокой массы тела в пожилом. Авторы новой работы объясняют, что такой парадокс связан с обратной причинностью: на ранних стадиях деменции люди нередко теряют вес, и это может искажать статистическую картину.

Чтобы отделить причину от следствия, группа ученых применила метод менделевской рандомизации. Он использует врожденные генетические варианты, предрасполагающие человека к более высокому или низкому индексу массы тела, и позволяет оценить именно причинную роль фактора, а не простую корреляцию.

Исследование опиралось на данные более чем 120 тысяч участников датских популяционных проектов, а также почти 380 тысяч человек из британского биобанка. В обычном анализе вновь проявлялась U-образная зависимость: повышенный риск деменции наблюдался и у людей с дефицитом массы, и у людей с ожирением. Однако генетический подход дал принципиально иную картину. Чем выше был генетически обусловленный индекс массы тела, тем выше оказывался риск сосудистой деменции — без какого-либо «защитного» эффекта лишнего веса.

По расчетам авторов, увеличение генетически предсказанного ИМТ на одну стандартную величину повышало вероятность сосудистой деменции примерно на 60%. Дополнительный анализ показал, что основной механизм этого влияния связан с артериальным давлением. Систолическое и диастолическое давление объясняли значительную часть эффекта лишнего веса на риск деменции, тогда как уровень холестерина, сахара крови и маркеры воспаления играли гораздо меньшую роль.

Сосудистая деменция развивается из-за хронического нарушения кровоснабжения мозга, часто на фоне микроинсультов. Повышенное давление повреждает сосуды, лишая нейроны кислорода и питательных веществ. Новое исследование доказывает, что именно ожирение, через рост давления, запускает этот каскад изменений.

Авторы подчеркнули, что их выводы имеют важное практическое значение. Контроль массы тела и артериального давления — это не просто факторы общего здоровья, а реальные и пока недооцененные инструменты профилактики деменции. Поскольку эффективных методов лечения уже развившегося заболевания практически нет, именно ранняя профилактика может сыграть ключевую роль.

Ранее ученые предупредили об опасном влиянии парацетамола на психику.