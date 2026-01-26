Размер шрифта
Общество

13-летнюю школьницу несколько дней насиловали в отеле, затем продали в спа-салон

В Индии 13-летнюю девочку изнасиловали и продали в спа-салон
В Индии знакомство с молодым человеком в соцсетях закончилось для 13-летней девочки продажей в спа-центр. Об этом сообщает The Times of India.

По данным издания, в течение полугода несовершеннолетняя переписывалась с юношей. В начале января собеседник заманил ее в отель, где три дня насиловал, после чего бросил.

После этого над ней несколько раз надругались владелец гостиницы и администратор. По словам пострадавшей, иногда ей становилось плохо. Мужчины давали ей таблетки, после чего продолжали насиловать.

Спустя некоторое время девочку продали менеджеру спа-салона, который также подвергал ее насилию. Когда ее самочувствие серьезно ухудшилось, ее отдали в другую точку. В этот момент полицейские установили ее местонахождение и спасли. К этому моменту ее искали уже около трех недель.

После пережитого школьница вернулась домой. Сотрудники правоохранительных органов тем временем арестовали причастных работников отеля и спа-салона. Позже также задержали юношу, с которым она переписывалась.

Ранее мигрант изнасиловал школьницу-инвалида, его вычислили благодаря новорожденному.
 
