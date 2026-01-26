Известный актер 10 лет насиловал домработницу, обещая жениться на ней

Известный индийский актер Надим Кхан был арестован в Мумбаи по обвинению в сексуальном насилии над домработницей. Об этом сообщает Times od India.
В полицию поступила жалоба от 41-летней женщины, до этого работавшей на разных актеров и познакомившейся с Кханом около 10 лет назад. По словам пострадавшей, Кхан пообещал жениться на ней, после чего неоднократно насиловал женщину у себя и у нее дома в течение всего этого времени.
Позже мужчина отказался жениться, и домработница обратилась в полицию Версовы. Кхана арестовали 22 января, сейчас он находится под страже.
В последний раз Надим Кхан появился в одной из ролей в индийском блокбастере 2025 года «Специалист» («Durandhar»).
Накануне в Португалии суд города Каштелу-Бранку приговорил массажиста к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора за сексуальное домогательство на съемочной площадке сериала «Дом дракона».
Ранее известного певца заподозрили в сексуальном насилии над 10-летней падчерицей.