В Канаде умер самый пожилой ветеран ВОВ

В Канаде на 109-м году жизни скончался самый пожилой ветеран ВОВ Хоменко

Самый пожилой ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Виктор Хоменко умер 25 января в возрасте 108-ми лет в Канаде. Об этом сообщило посольство России в Оттаве.

С первых дней ВОВ он встал на защиту Родины, принимал участие в обороне Ленинграда и прошел боевой путь до Победы. Мужество и отвага Виктора Хоменко были отмечены высокими государственными наградами.

Отмечается, что после войны Хоменко активно занимался общественной и воспитательной деятельностью, рассказывал молодежи правду о войне, оставался примером скромности, достоинства и внутренней силы. Он также был активным участником Канадской ассоциации ветеранов Второй мировой войны из СССР.

В конце декабря в Мюнхене скончался на 101-м году жизни известный композитор и ветеран ВОВ Александр Мерлин. Мерлин состоял в силах самообороны блокадного Ленинграда. В 1943 году его призвали в армию, через два года он принимал участие в боях против Японии.

Александр Мерлин был композитором и драматургом, песни которого исполняли известные советские артисты, в том числе Эдуард Хиль, Аркадий Райкин и Михаил Боярский.

Ранее на Ставрополье скончался один из охранников Ялтинской конференции.