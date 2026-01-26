Осужден массажист, домогавшийся до помощницы продюсера «Дома драконов»

В Португалии массажиста осудили на два года за домогательства на съемках «Дома дракона»

В Португалии суд города Каштелу-Бранку приговорил массажиста к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора за сексуальное домогательство на съемочной площадке сериала «Дом дракона». Об этом сообщили местные СМИ.

Утверждается, что инцидент произошел в спа-салоне отеля, где проживала часть съемочной группы спин-оффа «Игры престолов» в 2021 году.

Гражданка Великобритании забронировала расслабляющий массаж, во время которого осталась с нападавшим в нижнем белье наедине. По словам женщины, мужчина начал настойчиво прикасаться к ее интимным частям тела. Женщина попросила его остановиться, а через несколько минут встала и скрылась с места происшествия, запершись в своей комнате.

В суде нападавший отрицал свою вину, но показания потерпевшей и свидетелей, включая сотрудника отеля, с которым женщина столкнулась при бегстве, оказались достаточными для того, чтобы суд счел факты доказанными.

Помимо условного срока, массажисту также было предписано выплатить помощнику продюсера компенсацию в размере €30 тысяч — после домогательств она некоторое время не могла работать.

