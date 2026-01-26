Стало известно, можно ли верить гаджетам в контроле сна

Смарт-часы, фитнес-браслеты и «умные» кольца давно перестали быть экзотикой: миллионы людей каждое утро проверяют, сколько у них было глубокого сна и ночных пробуждений. Однако специалисты предупреждают: эти данные стоит воспринимать осторожно. Трекеры не измеряют сон напрямую, а лишь вычисляют его по косвенным признакам — движениям тела и частоте сердечных сокращений. Об этом сообщает The Associated Press (AP).

Рынок устройств для отслеживания сна растет стремительно: в США его объем в 2023 году оценивался примерно в 5 млрд долларов, а к 2030-му может удвоиться. На этом фоне ученые все чаще напоминают, что цифры в приложении — не медицинский диагноз и не замена полноценному обследованию.

По словам исследователя сна Дэниела Форджера из Университета Мичигана, современные алгоритмы действительно довольно точно определяют момент засыпания и пробуждения. С оценкой фаз сна ситуация сложнее: устройства могут дать общее представление, но по точности они заметно уступают лабораторным исследованиям, где используются электроэнцефалография и другие методы прямого измерения активности мозга.

Невролог Чантале Брэнсон из Медицинской школы Морхaус регулярно сталкивается с пациентами, которые приходят на прием с распечатками из приложений и тревожатся из-за «неправильного» количества сна за одну ночь. По ее словам, такой подход ошибочен. Трекеры полезны прежде всего для отслеживания тенденций — например, ухудшается ли сон в целом или, наоборот, становится стабильнее. Один неудачный показатель сам по себе ничего не значит.

Специалист подчеркивает, что куда важнее базовая «гигиена сна»: регулярный режим, отказ от экранов перед сном, комфортная обстановка в спальне. Если проблемы сохраняются, разумнее обратиться к врачу, чем пытаться «исправить» сон, ориентируясь только на цифры в приложении.

При этом сами пользователи нередко находят в трекерах практическую пользу. Так, американская учительница Кейт Стоуи рассказала, что данные «умного» кольца помогли ей заметить связь между употреблением алкоголя и плохим качеством сна, а также понять, что поздние ужины мешают засыпанию. В ее случае устройство стало инструментом для изменения привычек.

Однако бывает и обратный эффект. Некоторые люди начинают чрезмерно зацикливаться на показателях сна, испытывая тревогу из-за «низких оценок». Это явление уже получило название «ортосомния» — навязчивое стремление к идеальному сну. В таких случаях, отмечают врачи, от трекера больше вреда, чем пользы.

Несмотря на ограничения, ученые считают, что потенциал носимых устройств еще далеко не исчерпан. В перспективе они могут помочь выявлять инфекции на ранних стадиях или отслеживать изменения сна, связанные с депрессией. Но уже сейчас эксперты сходятся в одном: умные часы могут подсказать направление, однако окончательные выводы о здоровье сна должен делать человек — желательно вместе со специалистом.

