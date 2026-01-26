Размер шрифта
Генсек НАТО предрек территориальные компромиссы со стороны Украины

Генсек НАТО Рютте: Украине придется пойти на территориальные компромиссы
Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украине придется пойти на территориальные компромиссы для мирного урегулирования конфликта с Россией. Его слова во время дискуссии с депутатами Европарламента приводит РИА Новости.

По его словам, территориальный вопрос является «очень чувствительным». И итоге лишь правительство Украины может принимать решение по нему, считает генсек НАТО.

«Но для того, чтобы украинское правительство смогло охватить, что они могут принять в плане компромисса по территории, для них критически важно знать, что в дальнейшем русские не будут снова пытаться атаковать Украину», — сказал Рютте.

23-24 января в столице ОАЭ Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между представителями России, Украины и США, посвященные мирному урегулированию конфликта. По информации агентства Reuters, территориальный вопрос все еще остается ключевой темой. Канал CNN сообщил, что в Абу-Даби стороны смогли решить несколько проблемных вопросов, не касающихся территорий.

Также издание The New York Times написало о том, что представители США и Украины обсуждали размещение нейтральных сил в качестве миротворцев на Донбассе. А издание Politico отмечало, что в основу трехсторонних переговоров легли вопросы экономического сотрудничества.

Ранее в Раде призвали не ждать завершения конфликта на Украине.
 
