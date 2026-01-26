В Госдуме предложили России провести Олимпиаду вместе с Финляндией

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова предложила идею, согласно которой Россия и Финляндия могут провести совместные Олимпийские игры. Ее слова приводит Sport24.

«Я, например, убеждена, что Россия может объединиться с Финляндией для проведение игр — Санкт-Петербург и Хельсинки. Одной Финляндии будет трудно провести Олимпиаду, а вот совместно организовать зимние Игры было бы интересно», — заявила она.

Ближайшая Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали девять спортсменов.

Ранее в МОК сделали заявление из-за слухов про угрозу срыва Олимпиады-2026.