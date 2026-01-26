Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пытается подготовить страны Евросоюза (ЕС) к войне с Россией. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

»Фон дер Ляйен предприняла шаги по смягчению долговых правил внутри блока, чтобы профинансировать дополнительные расходы на оборону в размере €650 млрд в надежде подготовить его государства-члены к войне с Россией к 2030 году», — говорится в материале.

17 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Западной Европы не только оказывают поддержку Киеву в конфликте с Москвой, но и активно готовятся к потенциальной войне с Россией, которая может перерасти в глобальный конфликт. Политик подчеркнул, что венгерское правительство не разделяет эти намерения.

3 января сенатор Алексей Пушков заявил, что победа «евроскептических и антивоенных» партий на выборах в Чехии говорит о том, что далеко не вся Европа одержима Украиной и подготовкой к войне с Россией.

Ранее глава ЦБ Латвии заявил о состоянии войны между ЕС и Россией.