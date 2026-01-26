Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

В Британии рассказали о попытках главы ЕК подготовить ЕС к войне с Россией

Telegraph: Фон дер Ляйен пытается подготовить страны ЕС к войне с Россией
vonderleyen/X

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пытается подготовить страны Евросоюза (ЕС) к войне с Россией. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

»Фон дер Ляйен предприняла шаги по смягчению долговых правил внутри блока, чтобы профинансировать дополнительные расходы на оборону в размере €650 млрд в надежде подготовить его государства-члены к войне с Россией к 2030 году», — говорится в материале.

17 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Западной Европы не только оказывают поддержку Киеву в конфликте с Москвой, но и активно готовятся к потенциальной войне с Россией, которая может перерасти в глобальный конфликт. Политик подчеркнул, что венгерское правительство не разделяет эти намерения.

3 января сенатор Алексей Пушков заявил, что победа «евроскептических и антивоенных» партий на выборах в Чехии говорит о том, что далеко не вся Европа одержима Украиной и подготовкой к войне с Россией.

Ранее глава ЦБ Латвии заявил о состоянии войны между ЕС и Россией.
 
Теперь вы знаете
Тотальный контроль: когда работодатель имеет право следить за вами через гаджеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!