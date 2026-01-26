Размер шрифта
Общество

В Свердловской области мужчина расправился с двухмесячным сыном

В Свердловской области мужчину будут судить за расправу над двухмесячным сыном
CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

Житель Свердловской области, которого обвиняют в жестокой расправе над маленьким сыном, предстанет перед судом. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Новоуральске. По версии следствия, 24-летнему мужчине не нравилось, что двухмесячный мальчик громко плакал и беспокойно себя вел.

Из-за этого фигурант избил сына рукой, некоторые удары пришлись по голове. В результате ребенок получил черепно-мозговую травму, он не выжил.

В отношении отца возбудили уголовное дело. Следователи провели все необходимые мероприятия, в том числе и психолого-психиатрическую экспертизу.

«Последнее экспертное исследование, в частности, показало, что фигурант вменяем и в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается», – сообщается в публикации.

Расследование завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее новорожденный мальчик не выжил, потому что врачи не стали будить его мать.
 
