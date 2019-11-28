В Кремле рассказали о подробностях ответа Макрона на послание Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон действительно ответил Владимиру Путину на послание о неразмещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, ответ Макрона не был детальным. В своем сообщении глава Франции объявил о готовности поговорить о ракетах. Также Макрон написал, что понимает озабоченность российской стороны по ДРСМД.

В конце сентября Путин направил главам основных стран Европы и Азии письмо, связанное с РСМД. Тогда он сообщил, что Россия готова договариваться со странами НАТО о верификационных мерах. В НАТО подтвердили получение послания, однако сочли предложение заслуживающим доверия. Макрон отправил Путину ответ 23 октября.

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