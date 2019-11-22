Тверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину

Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск »Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) к президенту России Владимиру Путину. Об этом информирует ТАСС.

Она сказала, что орган вынес определение об отказе, поскольку принятие данного искового заявления нарушает основные принципы разделения властей на территории Российской Федерации.

Это объясняется тем, что такие требования нельзя предъявить к лидеру страны в рамках административного судопроизводства.

Уточняется, что определение может быть обжаловано в Московском городском суде.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину из-за расследования дела об отмывании денег через ФБК. В качестве истцов выступали 14 сотрудников ФБК. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет никакой позиции по этому вопросу.