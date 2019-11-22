Кремль подтвердил дату большой пресс-конференции Путина
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Кремль подтвердил дату большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, она состоится 19 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте президента РФ.
«Пресс-конференция состоится 19 декабря 2019 года», — говорится в сообщении.
Большая конференция с главой государства проводит ежегодно по устоявшейся традиции. Так, в 2018 году она состоялась 20 декабря и длилась 3 часа 46 минут, за это время Путин ответил на 53 вопроса.
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