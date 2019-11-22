Кремль подтвердил дату большой пресс-конференции Путина

close
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума «Россия зовет!» в... Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума «Россия зовет!» в...
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума «Россия зовет!» в...
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Кремль подтвердил дату большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, она состоится 19 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте президента РФ.

«Пресс-конференция состоится 19 декабря 2019 года», — говорится в сообщении.

Большая конференция с главой государства проводит ежегодно по устоявшейся традиции. Так, в 2018 году она состоялась 20 декабря и длилась 3 часа 46 минут, за это время Путин ответил на 53 вопроса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Путин даст большую пресс-конференцию 19 декабря