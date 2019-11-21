В Кремле не имеют позиции по иску ФБК к Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков спокойно отреагировал на подачу иска в отношении российского лидера Владимира Путина основателем ФБК Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС.

«Здесь в данном случае никакой позиции по этому иску у нас нет», — заявил Песков.

Он пояснил, что такая позиция продиктована тем, что данным делом занимается суд, решение которого Кремлю неизвестно.

На вопрос, можно ли рассчитывать на присутствие в суде Путина или его представителей, Песков ответил, что только в том случае, если этот иск будет каким-то образом обоснован и юристы подтвердят такую необходимость.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину из-за расследования дела об отмывании крупной суммы денег через ФБК.

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