В Кремле не имеют позиции по иску ФБК к Путину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков спокойно отреагировал на подачу иска в отношении российского лидера Владимира Путина основателем ФБК Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС.
«Здесь в данном случае никакой позиции по этому иску у нас нет», — заявил Песков.
Он пояснил, что такая позиция продиктована тем, что данным делом занимается суд, решение которого Кремлю неизвестно.
На вопрос, можно ли рассчитывать на присутствие в суде Путина или его представителей, Песков ответил, что только в том случае, если этот иск будет каким-то образом обоснован и юристы подтвердят такую необходимость.
Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину из-за расследования дела об отмывании крупной суммы денег через ФБК.
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