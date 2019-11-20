Комитет Сената Конгресса США одобрил назначение Салливана послом в России

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Заместитель госсекретаря США Джон Салливан во время визита в Словакию, 2018 год Заместитель госсекретаря США Джон Салливан во время визита в Словакию, 2018 год
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан во время визита в Словакию, 2018 год
Michal Svнtok/TASR via AP

Профильный комитет Сената США по иностранным делам поддержал кандидатуру первого заместителя государственного секретаря Джона Салливана на должность посла в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По словам председателя комитета Джеймса Риша, комитет одобрил кандидатуру Салливана на пост посла в России.

Уточняется, что теперь его кандидатуру должен утвердить Сенат в полном составе.

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