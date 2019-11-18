В Кремле прокомментировали эмоциональное высказывание Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на эмоциональность и подбор лексики в заявлении президента Белоруссии Александра Лукашенко о целесообразности союза Москвы и Минска, передает РИА «Новости».

По его словам, Россия считает незыблемой взаимовыгодность союзного сотрудничества Москвы и Минска.

«Но мы по-прежнему последовательно исходим из того, что в данном случае взаимовыгодность этого союза, взаимовыгодность союзного государства является абсолютно незыблемой», — сказал Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко засомневался в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, и задался вопросом «на хрена нужен тогда такой союз».

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