Антонов отреагировал на касающиеся русской культуры обвинения американских СМИ

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал обвинения американских СМИ в том, что Москва использует русскую культуру как инструмент влияния. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Антнова, в последние годы наблюдается беспрецедентное количество русофобии в СМИ США, а русская культура изображается как мощный инструмент Кремля для манипулирования американским общественным мнением. Однако, подобные утверждения не подкрепляются никакими доказательствами.

Так дипломат отреагировал на статью в The New York Times, в которой высказывается негативное отношение к продвижению русской культуры в США. Например, по мнению ряда лиц, мнения которых приводятся в материале, в Кармеловском институте русской истории и культуры при Американском университете Вашингтона якобы преподают русскую культуру и историю в слишком позитивном ключе.

Посол отметил, что важно перестать искать политическую выгоду, а от более глубокого культурного взаимопонимания между нашими странами все только выиграют.

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