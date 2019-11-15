Госдума отреагировала на угрозы США ввести санкции против Египта из-за Су-35

США в очередной раз пытаются продвигать свои собственные интересы, угрожая ввести санкции против Египта из-за закупки Каиром российских истребителей Су-35. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по обороне Андрея Красова.

По мнению парламентария, санкциями, цветными революциями Вашингтон пытается формировать те правительства, которые «будут бессловесно смотреть в рот» американской администрации.

«США, используя кнут и пряник, пытаются недобросовестно вести конкурентную борьбу именно на рынке вооружений», — сказал Красов.

При этом он считает, что Соединенные Штаты в первую очередь ведут подобную политику по отношению к государствам, которые стремятся к независимой внешней политике.

Также посредством санкций США продвигают свою продукцию.

Красов подчеркнул, что сотрудничество Каира и Москвы давно установлено, и это однозначно.

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