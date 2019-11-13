Депутат оценил слова Порошенко о возвращении Крыма в состав Украины

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил высказывание экс-президента Украины Петра Порошенко о возвращении полуострова Крым в состав Украины. Об этом сообщает RT.

Он заявил, что ничто, даже фильм, о просмотре которого говорит Порошенко, не способно «убедить население Крыма вернуться на Украину».

Депутат подчеркнул, что проводимая на Украине пропагандистская кампания не является результативной, а только способствует формированию чувства отторжения у жителей Крыма.

«Ни один фильм, даже самый гениальный, не способен изменить демократическое волеизъявление населения», — добавил Белик.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Порошенко уверен в возвращении Крыма в состав Украины

— Немецкий депутат назвал Крым российским

— NI: Западу нужно признать Крым российским