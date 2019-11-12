Песков оценил идею Назарбаева о встрече Путина и Зеленского

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского без ее тщательной подготовки не имела бы никакого смыла. Об этом сообщает ТАСС.

Он сказал, что сейчас Москва все внимание уделяет подготовке к саммиту в «нормандском формате».

«В настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессам «нормандского формата», для этого, конечно, должны быть выполнены все обязательства, которые стороны взяли на себя в Минске», — добавил он.

По его словам, российский лидер много раз подчеркивал, что не отказывается от такого рода встреч. Однако, по его мнению, они требует тщательной домашней работы.

До этого стало известно, что в Госдуме раздумывают над тем, чтобы вернуть жителям местностей с суровыми климатическими условиями прежний возраст выхода на пенсию. Речь шла о возрасте 55 лет для женщин и 60 для мужчин.